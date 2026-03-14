Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 15, 21, 22, 37 et 41. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 10 et le Joker le 232829.

Il n'y a pas eu de grand gagnant samedi à la loterie. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 17,7 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

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