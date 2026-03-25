Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 6, 16, 27, 28, 35 et 39. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 12 et le Joker le 360509.

Lors du prochain tirage samedi, 20,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. (photo prétexte) ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 20,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

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