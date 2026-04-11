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Loterie Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS

11.4.2026 - 18:14

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 6, 8, 14, 22 et 34. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 1 et le Joker le 887240.

Les gains de Swiss Loto ont échappé aux joueurs samedi.
Les gains de Swiss Loto ont échappé aux joueurs samedi.
ATS

Keystone-SDA

11.04.2026, 18:14

11.04.2026, 18:21

Lors du prochain tirage mercredi, 2,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

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