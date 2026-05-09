Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 11, 12, 24, 25, 29 et 31. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 9 et le Joker le 974731.

Pas de grand gagnant à la loterie samedi. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 7,7 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

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