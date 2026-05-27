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Résultats Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS

27.5.2026 - 20:38

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 27, 29, 31, 38 et 42. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 6 et le Joker le 808596.

Lors du prochain tirage samedi, 3,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. (image symbolique)
Lors du prochain tirage samedi, 3,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 20:38

27.05.2026, 20:40

Lors du prochain tirage samedi, 3,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

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