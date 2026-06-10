Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 11, 12, 15, 32, 34 et 38. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 8 et le Joker le 694214.

Lors du prochain tirage samedi, 6,2 millions de francs seront en jeu. (photo symbolique) ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 6,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

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