La «Cold Moon» se mérite Pas de neige en Suisse, pas de montre : le pari osé de Swatch

Clara Francey

3.12.2025

Les deux marques horlogères suisses Swatch et Omega ont dévoilé cette semaine le dernier modèle de leur collection «MoonSwatch», lancée en 2022. Elle sera commercialisée en Suisse dès ce jeudi, avec une petite spécificité…

Rédaction blue News

03.12.2025, 20:07

Inspirée par la magie de l’hiver, la «Omega x Swatch Mission To Earthphase - Moonshine Gold Cold Moon» arbore un design immaculé, blanc comme neige. Particularité notable : chaque modèle, vendu 350 francs, est absolument unique, puisqu'il est orné d'un flocon de neige doré, gravé au laser, au motif différent sur chaque montre.

La «Cold Moon» sera mise en vente dès ce jeudi 4 décembre, jour de la «Lune froide», appellation donnée à la pleine lune du dernier mois de l'année.

Mais petite subtilité (et grand coup marketing) : dès le lendemain de son lancement, la montre ne sera proposée dans les boutiques du monde entier… que lorsqu'il neigera en Suisse, précise Swatch sur son site Internet. Alors si vous envisagez de (vous) l'offrir, il faudra garder un œil attentif sur les prévisions météo.

À noter encore que ce modèle éphémère ne sera vendu que jusqu'au 20 mars 2026, dernier jour de l'hiver.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

03.12.2025

