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Individu suspect Après le drame de Chiètres, grosse frayeur dans un bus bernois

ATS

18.3.2026 - 16:33

Un homme a été interpellé lundi soir dans un bus de ligne à Ostermundigen, dans la banlieue bernoise, en raison de son comportement jugé suspect par les passagers. L'individu a notamment endommagé des affiches apposées à l'intérieur du bus. Personne n'a été blessé.

La quarantaine de passagers a quitté le véhicule et s'est éloignée des lieux. Personne n'a été blessé et le bus n'a pas été endommagé. (image d'illustration)
La quarantaine de passagers a quitté le véhicule et s'est éloignée des lieux. Personne n'a été blessé et le bus n'a pas été endommagé. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:33

18.03.2026, 16:34

Cet incident est survenu moins d'une semaine après le drame de Chiètres (FR). La police cantonale bernoise a été informée lundi peu après 19h05 qu'un individu se comportait d'une façon suspecte dans un bus de ligne à Ostermundigen, suscitant l'inquiétude parmi les autres passagers. Le chauffeur de bus s'est alors arrêté et a ouvert les portes.

La quarantaine de passagers a quitté le véhicule et s'est éloignée des lieux. Personne n'a été blessé et le bus n'a pas été endommagé, a indiqué mercredi la police cantonale bernoise. Le chauffeur a pu reprendre la route.

L'individu au comportement suspect a pu être interpellé après une recherche et a été conduit au poste de police pour un complément d'enquête. La police a ouvert une enquête sous la direction du ministère public régional de Berne-Mittelland.

Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel

Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel

À Chiètres (FR), l'incendie d'un car postal a fait six morts et cinq blessés mardi soir. La police privilégie la piste d'un acte volontaire. Une hotline (0800 261 700) a été ouverte pour les témoins de ce drame d'une rare violence.

11.03.2026

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