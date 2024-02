Passagers en quarantaine : une croisière de rêve vire au cauchemar

Sur le bateau de croisière «Queen Victoria», 123 passagers et 16 membres d'équipage souffrent de problèmes gastro-intestinaux. Les personnes malades ont été isolées.

Le bateau de croisière «Queen Victoria» frappé par une épidémie. imago images/PRiME Media Images

Lorsque des vacanciers se sentent malades au cours d'une croisière, la faute en revient généralement au mal de mer. Mais ce n'est probablement pas la raison pour laquelle 123 passagers et 16 membres d'équipage à bord du «Queen Victoria» sont touchés par des problèmes gastro-intestinaux. Il y a au total 1 824 touristes et 967 employés sur le navire. Selon un rapport des autorités sanitaires américaines , les malades souffrent de diarrhée et vomissements.

Pour rappel, le «Queen Victoria» est un bateau de croisière qui part de Southampton en Angleterre et revient à Southampton en passant par Hawaï et l'Australie. Le navire a récemment accosté à Fort Lauderdale, sur la côte est des États-Unis. Il a maintenant passé le canal de Panama et se dirige vers San Francisco.

L'équipage a mis en œuvre le plan de prévention et de réponse aux épidémies, rapporte la compagnie maritime Cunard, pour le compte de laquelle navigue le «Queen Victoria». Les personnes malades ont été isolées des autres personnes à bord. Le bateau sera également nettoyé de manière plus intensive.