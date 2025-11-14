  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'était tellement irréel» Passants renversés par un bus à Stockholm: trois morts

ATS

14.11.2025 - 21:35

Trois personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu'un bus a percuté un arrêt de bus vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm. C'est ce qu'a annoncé la police suédoise dans un premier bilan.

Un bus a renversé plusieurs personnes vendredi après-midi à Stockholm, faisant plusieurs morts, selon la police (archives).
Un bus a renversé plusieurs personnes vendredi après-midi à Stockholm, faisant plusieurs morts, selon la police (archives).
sda

Keystone-SDA

14.11.2025, 21:35

La cause est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police. «L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré. D'après les médias suédois, il s'agirait d'un accident.

L'artère sur laquelle l'incident s'est produit a été rouverte en début de soirée. Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle.

Le Premier ministre, Ulf Kristersson a adressé «ses pensées» aux personnes touchées et à leurs proches», dans un message sur X. Une témoin, Michelle Mac Key, a déclaré au quotidien Expressen qu'elle descendait d'un autre bus sur les lieux au moment où l'accident s'est produit.

«J'ai traversé la route et j'ai vu le bus à impériale qui avait fauché toute une file d'attente à l'arrêt de bus», a-t-elle déclaré. «Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un exercice. Que c'était peut-être des poupées. C'était tellement irréel. Le chaos».

Les plus lus

L’accord douanier déclenche un vif débat politique
Boeuf, café, bananes: Trump retire une partie des droits de douane
Fiscalité vaudoise: une Genevoise prend les commandes
Kelsey Grammer : son ex-femme a demandé le divorce le jour des funérailles de sa mère
Il met ses souvenirs aux enchères pour payer son traitement contre le cancer