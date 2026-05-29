Patrick Bruel annule tous ses concerts dans les festivals de l'été

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi l'annulation de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre, pour ne pas «troubler la sérénité de ces manifestations», a indiqué sa société de production.

Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension», a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel. Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.