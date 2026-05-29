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Le message de Bruel aux Enfoirés «J'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans l'embarras»

ATS

29.5.2026 - 11:04

Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles caritatifs des Enfoirés, donnés au bénéfice des Restos du coeur, a indiqué vendredi leur directrice artistique à l'AFP. Le chanteur et acteur français est visé par des plaintes pour viols.

Patrick Bruel se retire des Enfoirés. (archives)
Patrick Bruel se retire des Enfoirés. (archives)
IMAGO/IP3press

Keystone-SDA

29.05.2026, 11:04

29.05.2026, 11:10

«Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles pour ne pas mettre dans l'embarras l'association des Restos du coeur et les Enfoirés», a déclaré Anne Marcassus, confirmant une information de RTL.

Selon la radio française, Patrick Bruel a envoyé un message à ses collègues des Enfoirés pour annoncer son retrait. «Compte tenu des circonstances, j'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis 34 ans. J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence. Je vous souhaite le meilleur», a-t-il écrit selon ce texte reproduit par RTL.

Patrick Bruel, 67 ans, est un pilier de la troupe des Enfoirés depuis 1993. Il est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Remplacé par Fiori à Fribourg

Dans le contexte de ces accusations, la pression est montée ces derniers jours sur ses prochains spectacles. Il doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Mais plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, l'ont appelé à renoncer à se produire dans leurs villes.

Son concert, prévu le 26 juin Bellarena Indoor Festival à Fribourg, a été reporté. Vendredi, les organisateurs fribourgeois ont annoncé que Patrick Bruel serait remplacé par Patrick Fiori comme tête d'affiche de cette soirée. Le concert prévu le 25 juin au Pully Live Festival est quant à lui pour l'heure maintenu.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont notamment été annulés. Mercredi soir à Paris, une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle il joue, a été momentanément perturbée par des militantes du collectif féministe Nous Toutes.

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