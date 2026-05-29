Visé par des plaintes pour viols, le chanteur et comédien français Patrick Bruel a décidé de ne pas participer au prochain rendez-vous annuel caritatif des Enfoirés en janvier, a confirmé vendredi leur directrice artistique à l'AFP.

Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (archives). ATS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Patrick Bruel, 67 ans, est un pilier de la troupe des Enfoirés depuis 1993. Elle a été créée dans la foulée du lancement des Restos du cœur par l'humoriste Coluche en 1985 pour venir en aide aux plus démunis, et ses concerts sont devenus annuels en 1992.

L'artiste est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Dans ce contexte, la pression est montée ces derniers jours car il doit démarrer une tournée le 16 juin à Paris, puis passer dans de nombreuses villes en France, en Suisse et en Belgique.

«Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles pour ne pas mettre dans l'embarras l'association des Restos du cœur et les Enfoirés», a déclaré Anne Marcassus.

Selon la radio RTL, qui a donné l'information initiale, Patrick Bruel a envoyé un message à ses collègues pour annoncer son retrait, une démarche inédite à ce jour venant de sa part, alors qu'il conteste tous les faits qui lui sont reprochés.

«Bonjour à tous, compte tenu des circonstances, j'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis 34 ans. J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence», a-t-il écrit, selon ce texte reproduit par la radio.

Le chanteur a aussi annoncé vendredi l'annulation de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre, pour ne pas «troubler la sérénité de ces manifestations», a indiqué sa société de production.

«Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension», a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel. Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.

Plusieurs maires français, dont ceux de Paris et Marseille, l'ont appelé à renoncer à se produire dans leurs villes, tandis que le festival suisse Bellarena Indoor a annoncé le report sine die de son concert prévu le 26 juin.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont déjà été annulés.

Mercredi soir à Paris, une représentation théâtrale, dans laquelle il joue, a été momentanément perturbée par des militantes du collectif féministe Nous Toutes.