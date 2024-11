(ETX Daily Up) – Dans la panoplie des mesures pour limiter le surtourisme, les taxes appliquées sur les sentiers de randonnée ont été la grande nouveauté de cette année 2024. Après le Japon, c'est au tour de l'archipel de Madère de renforcer sa politique.

A Madère, une trentaine de sentiers de randonnée sont accessibles après paiement d'une taxe pawel.gaul / Getty Images

Comme un goût de déjà vu lorsque les autorités japonaises ont pris la décision au début de l'été dernier d'instaurer une taxe pour emprunter l'un des sentiers les plus populaires pour atteindre le sommet du mont Fuji au moment de la haute saison touristique. Dans l'océan Atlantique, l'île portugaise de Madère a décidé de suivre le même chemin pour tenter de maîtriser les flux touristiques. L'archipel volcanique appliquait déjà une taxe auprès des randonneurs qui envisageaient de dérouler le pas sur les sentiers du Pico do Arieiro, du Pico Ruivo, du Levada do Risco, du Levada do Caldeirão Verde, du Balcões, Levada do Rei et du Ponta de São Lourenço, soit les chemins les plus empruntés.

A compter du 1er janvier prochain, ce n'est plus une courte liste qui sera concernée par cette politique mais pas moins d'une trentaine de tracés de randonnée. Il faudra donc s'acquitter d'un montant de trois euros pour randonner, pour tous les marcheurs âgés de 12 ans et plus. Le dispositif est efficace: les randonneurs pourront être en règle en payant via un portail en ligne mis en place par le gouvernement de Madère. Sur place, les retardataires auront aussi à disposition des moyens de paiement déployés par l’Institut des forêts et de la conservation de la nature (ICNF), qui collectera l'ensemble des fonds. L'objectif est de consacrer les recettes à l'entretien et bien sûr au nettoyage de ces sentiers de randonnée. Et mieux ne vaut pas tenter de passer entre les mailles du filet puisqu'une amende de 50 euros est prévue pour les contrevenants.

A noter que cette taxe ne concerne que les non-résidents, et pas les habitants de Madère.

Rappelons que les autorités portugaises se sont déjà penchées sur l'engouement de la randonnée auprès des voyageurs. Cet été, le pays du Fado avait ouvert le plus grand sentier circulaire au monde, soit 3.000 km au cours desquels on ne revient donc jamais sur ses pas.

