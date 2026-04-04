Une explosion s'est produite devant les locaux d'une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas à Nijkerk (centre) tard vendredi soir, a indiqué la police néerlandaise samedi. L'explosion a provoqué des dégâts minimes et pas de blessés.

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars. IMAGO/ANP

Keystone-SDA ATS

Personne ne se trouvait dans le bâtiment de l'association nommée «Chrétiens pour Israël» (C4I) quand une explosion s'est produite devant la porte à Nijkerk, près d'Amsterdam, a précisé à l'AFP la police.

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars, notamment une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu'une synagogue à Rotterdam.

«Les investigations ont révélé qu'une personne habillée en noir avait placé un engin explosif», a précisé la police dans un communiqué, lançant un appel à témoins.

L'organisation Chrétiens pour Israël se donne pour mission de proposer «une approche biblique concernant les desseins de Dieu pour Israël et de promouvoir le soutien à Israël à travers la prière et l'action». Elle a exprimé son choc après l'attaque.

«Impact significatif»

«Les dégâts sont limités mais l'impact significatif» et «le fait que cela ait lieu à la veille de Pâques, la plus importante célébration pour les Chrétiens, rend les choses encore plus bouleversantes», a posté l'association sur les réseaux sociaux.

Un groupe islamiste peu connu, qui pourrait avoir des liens avec l'Iran et qui a revendiqué des attentats nocturnes similaires en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, a publié une vidéo en ligne sur l'explosion, selon l'organisation de veille des groupes djihadistes SITE Intelligence Group.

Contactée par l'AFP, la police néerlandaise dit ne pas avoir vu la vidéo.

Contrairement aux clips précédents, la vidéo du groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), qui signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», ne montrait pas l'attaque elle-même, mais présentait des photos en ligne du bâtiment et une menace à l'encontre des partisans d'Israël, a indiqué SITE.

Ce groupe a revendiqué ces derniers jours plusieurs attaques contre la communauté juive, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Mais les experts se demandent si ce groupe existe réellement ou s'il ne s'agit que d'une couverture pour les services de renseignement iraniens.