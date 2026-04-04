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Enquête ouverte Pays-Bas : explosion devant une association pro-Israël

ATS

4.4.2026 - 22:12

Une explosion s'est produite devant les locaux d'une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas à Nijkerk (centre) tard vendredi soir, a indiqué la police néerlandaise samedi. L'explosion a provoqué des dégâts minimes et pas de blessés.

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars. 
Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars. 
IMAGO/ANP

Keystone-SDA

04.04.2026, 22:12

Personne ne se trouvait dans le bâtiment de l'association nommée «Chrétiens pour Israël» (C4I) quand une explosion s'est produite devant la porte à Nijkerk, près d'Amsterdam, a précisé à l'AFP la police.

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars, notamment une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu'une synagogue à Rotterdam.

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«Les investigations ont révélé qu'une personne habillée en noir avait placé un engin explosif», a précisé la police dans un communiqué, lançant un appel à témoins.

L'organisation Chrétiens pour Israël se donne pour mission de proposer «une approche biblique concernant les desseins de Dieu pour Israël et de promouvoir le soutien à Israël à travers la prière et l'action». Elle a exprimé son choc après l'attaque.

«Impact significatif»

«Les dégâts sont limités mais l'impact significatif» et «le fait que cela ait lieu à la veille de Pâques, la plus importante célébration pour les Chrétiens, rend les choses encore plus bouleversantes», a posté l'association sur les réseaux sociaux.

Un groupe islamiste peu connu, qui pourrait avoir des liens avec l'Iran et qui a revendiqué des attentats nocturnes similaires en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, a publié une vidéo en ligne sur l'explosion, selon l'organisation de veille des groupes djihadistes SITE Intelligence Group.

Contactée par l'AFP, la police néerlandaise dit ne pas avoir vu la vidéo.

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Contrairement aux clips précédents, la vidéo du groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), qui signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», ne montrait pas l'attaque elle-même, mais présentait des photos en ligne du bâtiment et une menace à l'encontre des partisans d'Israël, a indiqué SITE.

Ce groupe a revendiqué ces derniers jours plusieurs attaques contre la communauté juive, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Mais les experts se demandent si ce groupe existe réellement ou s'il ne s'agit que d'une couverture pour les services de renseignement iraniens.

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