Une voiture percute un groupe de cyclistes: 4 morts

Quatre personnes, dont trois enfants, sont décédées jeudi aux Pays-Bas après qu'une voiture a percuté un groupe de cyclistes lors d'une sortie scolaire, ont indiqué les autorités.

L'accident s'est produit vers 12h30 sur une route à proximité de Vogelwaarde, dans la province de Zélande, dans le sud du pays (photo d'illustration, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Une voiture est entrée en collision avec un groupe de 14 enfants à vélo et deux accompagnateurs pendant leur camp scolaire», ont indiqué les autorités.

«Quatre décès sont à déplorer. Il s'agit d'un adulte et de trois enfants», a dit la police dans un communiqué.

Les enfants et leurs accompagnateurs proviennent d'une école primaire d'Axel, près de la frontière belge, a précisé la police.

«Plusieurs victimes ont été transportées à l'hôpital», a-t-elle ajouté.

L'âge des enfants est inconnu.

La police a indiqué avoir arrêté un homme, sans préciser s'il s'agit du conducteur du véhicule.

«Un jeune homme de 19 ans, originaire de la commune de Hulst, a été arrêté. Son implication dans l'accident fait l'objet d'une enquête», a déclaré la police.

Le premier ministre néerlandais, Rob Jetten, a exprimé son soutien aux proches des victimes.

«Ce qui devrait être un moment fort pour chaque enfant et chaque école primaire, le camp scolaire, se transforme en cauchemar», a-t-il déclaré sur X.