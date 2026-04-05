  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Peine de mort La Suisse va rencontrer l'ambassadeur d'Israël

ATS

5.4.2026 - 11:48

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) va mener la semaine prochaine des entretiens avec l'ambassadeur d'Israël en Suisse au sujet de la nouvelle loi élargissant le recours à la peine de mort. Il réaffirme sa position défavorable.

Un drapeau national israélien est visible sur l'esplanade de prière déserte devant le Mur occidental, dans la vieille ville de Jérusalem, le 5 avril 2026 (image symbolique).
Un drapeau national israélien est visible sur l'esplanade de prière déserte devant le Mur occidental, dans la vieille ville de Jérusalem, le 5 avril 2026 (image symbolique).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.04.2026, 11:48

Le chef de la Division Paix et droits de l'homme du DFAE, Tim Enderlin, est déjà intervenu auprès de l'ambassadeur d'Israël à Berne, a déclaré dimanche un porte-parole du département à Keystone-ATS. Il exposera également personnellement la position de la Suisse à l’ambassadeur Tibor Schlosser.

Une rencontre est prévue la semaine prochaine, a ajouté le DFAE, confirmant une information publiée par le Sonntagsblick. «La Suisse rejette la peine de mort partout et en toutes circonstances, car elle est incompatible avec le droit à la vie et la dignité humaine», souligne le DFAE.

La Suisse appelle Israël à respecter pleinement ses obligations internationales, y compris l'interdiction de la discrimination ainsi que les garanties de l'Etat de droit et les garanties procédurales.

Israël. Le Parlement adopte une loi décriée sur la peine de mort

IsraëlLe Parlement adopte une loi décriée sur la peine de mort

Discriminatoire

Le Parlement israélien a approuvé la semaine dernière une loi visant à étendre le recours à la peine de mort. Le texte prévoit que les meurtres à motivation terroriste visant à détruire l'Etat d'Israël sont passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.

Devant les tribunaux militaires israéliens dans les territoires palestiniens, la peine de mort est même obligatoire dans de tels cas; elle doit être exécutée par pendaison par un gardien de prison dans les 90 jours suivant la condamnation.

Les détracteurs considèrent cette loi comme raciste, car elle ne concerne de facto que les Palestiniens. L'initiative du parti du ministre de l'Intérieur d'extrême droite Itamar Ben-Gvir est également soutenue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un recours de l'association israélienne des droits civiques est en instance devant la plus haute juridiction du pays.

Israël a aboli la peine de mort pour meurtre en 1954 et ne l'a maintenue que dans des cas exceptionnels, par exemple contre les criminels nazis ou en cas de trahison en temps de guerre. La dernière exécution était celle du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann en 1962.

Les plus lus

La famille royale britannique se montre unie à une messe
Karin Keller-Sutter au cœur d’une controverse après une plainte contre Grok
Plainte de l'OCVS contre X en marge du drame de Crans-Montana
Le deuxième pilote américain secouru en Iran
Dans les Chemins de fer rhétiques, les touristes deviennent irrespectueux