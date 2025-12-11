Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie

Un parachutiste est resté pendu dans le vide durant de longues minutes car son parachute de réserve s’est accroché à l’aile de l’avion duquel il sautait. Se balançant sans défense, équipé uniquement d'un couteau, le malheureux tente de se libérer. La vidéo montre comment il se bat pour sa vie.

Australie : Un parachutiste survit à un accident en plein saut Une vidéo datant du 20 septembre et diffusée par les autorités australiennes en décembre, à la suite d'une enquête, montre le moment où un parachutiste s'est retrouvé suspendu à des milliers de mètres dans les airs, après que son parachute se soit ac 11.12.2025

Au-dessus de la ville australienne de Tully, un saut en parachute de routine a complètement dérapé. Un groupe de parachutistes expérimentés s’est jeté d'un avion de type Cessna Caravan quand, soudain, un enchaînement de mouvements malheureux a déclenché une manœuvre qui met leur vie en danger.

A première vue, ce que la caméra filme à bord paraît à peine réel, mais ressemble plutôt à une scène du film «Mission Impossible».

Les autorités australiennes ont diffusé ces images chocs. La vidéo montre à quel point la situation était effectivement extrême à plusieurs milliers de mètres d'altitude.