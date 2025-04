Pénis en peluche et doigt d'honneur: la guerre des voisins finit au tribunal

En Argovie, une âpre querelle de voisinage occupe pour la troisième fois la justice. Au centre de l'affaire, des affiches insultantes et un pénis en tissu avec une inscription.

Deux voisins se sont rencontrés devant le tribunal de district de Kulm. Screenshot Google Maps

Sven Ziegler Sven Ziegler

Une querelle de voisinage dans le canton d'Argovie a des suites judiciaires: un homme de 43 ans a été condamné par le tribunal de district de Kulm à une amende ferme de 7000 francs et à une amende de 300 francs pour atteinte multiple à l'honneur.

Il doit également prendre en charge les frais de justice. Fait particulièrement remarquable: le tribunal a ordonné la destruction d'un pénis en tissu qui avait fait partie de la mise en scène provocatrice.

Comme le rapporte l'«Aargauer Zeitung», l'homme avait placé de nombreux drapeaux, panneaux et affiches lors d'une dispute avec son couple de voisins âgés. Parmi celles-ci, un phallus en peluche avec l'inscription «Albertus», une allusion au nom du voisin. L'accusé a affirmé au tribunal qu'il s'agissait d'une référence au saint patron des érudits. Le tribunal n'a pas suivi cette argumentation.

Drapeau et pancartes confisqués

Parmi les autres provocations, selon l'accusation, figuraient un majeur lumineux à la fenêtre, un drapeau avec la phrase «Dieu voit tout, nos voisins encore plus» ainsi qu'un panneau avec le texte «Barrière de protection pour pédophiles». Une palette en bois taguée d'insultes faisait également partie de la provocation permanente.

Devant le tribunal, l'avocat de la défense a expliqué que son client n'était «pas une personne simple» avec un «besoin de communiquer» et qu'il avait exprimé publiquement son opinion - notamment par des affiches critiques envers la politique de Corona. Que les voisins se sentent ainsi attaqués, c'est leur affaire. La présidente du tribunal a vu les choses différemment: il était clair contre qui les déclarations étaient dirigées.

L'homme n'a pas été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. L'accusation selon laquelle il aurait ébloui sa voisine avec un pointeur laser ou filmé sa maison n'a pas pu être prouvée. Néanmoins, le tribunal a estimé que la peine initiale était trop légère et l'a augmentée à la demande du parquet.

En conclusion, la présidente du tribunal s'est montrée visiblement agacée par l'ampleur du litige: «C'est un peu tragique de voir ce que la police, le parquet et les tribunaux doivent traiter ici - heureusement, ce n'est pas le quotidien», a-t-elle déclaré. Elle a lancé un appel aux deux parties : Qu'à l'avenir, on se «laisse simplement vivre» et qu'on renonce aux «histoires puériles».