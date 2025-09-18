  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pennsylvanie Trois policiers tués dans une fusillade, deux grièvement blessés

ATS

18.9.2025 - 07:23

Un tireur a ouvert le feu mercredi en Pennsylvanie sur cinq policiers, en tuant trois et en blessant deux grièvement, l'assaillant étant également mort, a annoncé le chef de la police de cet Etat de l'est des Etats-Unis.

Les premiers intervenants sur les lieux après que plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade mercredi 17 septembre 2025 à North Codorus. (AP Photo/Matt Slocum)
Les premiers intervenants sur les lieux après que plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade mercredi 17 septembre 2025 à North Codorus. (AP Photo/Matt Slocum)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 07:23

«Cinq agents des forces de l'ordre ont été touchés par des tirs aujourd'hui, dont trois mortellement», a déclaré Christopher Paris, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Il a précisé que les deux autres policiers avaient été blessés et transportés à l'hôpital dans un «état critique mais stable».

Le tireur a été atteint par des tirs de policiers et est également décédé, a-t-il ajouté.

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi dans la commune de Codorus, dans le comté de York, à environ 185 km à l'ouest de Philadelphie.

Les policiers intervenaient dans le cadre d'une enquête pour des violences domestiques lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs.

Egalement présent lors de la conférence de presse, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a déploré «une journée absolument tragique et bouleversante pour le comté de York et pour l'ensemble de la Pennsylvanie».

Les plus lus

Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Kirk!
Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»
Zurich, chef-lieu du Tessin? Une carte de la Suisse complètement surréaliste
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé
Sommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule