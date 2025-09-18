Un tireur a ouvert le feu mercredi en Pennsylvanie sur cinq policiers, en tuant trois et en blessant deux grièvement, l'assaillant étant également mort, a annoncé le chef de la police de cet Etat de l'est des Etats-Unis.

Les premiers intervenants sur les lieux après que plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade mercredi 17 septembre 2025 à North Codorus. (AP Photo/Matt Slocum) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cinq agents des forces de l'ordre ont été touchés par des tirs aujourd'hui, dont trois mortellement», a déclaré Christopher Paris, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Il a précisé que les deux autres policiers avaient été blessés et transportés à l'hôpital dans un «état critique mais stable».

Le tireur a été atteint par des tirs de policiers et est également décédé, a-t-il ajouté.

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi dans la commune de Codorus, dans le comté de York, à environ 185 km à l'ouest de Philadelphie.

Les policiers intervenaient dans le cadre d'une enquête pour des violences domestiques lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs.

Egalement présent lors de la conférence de presse, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a déploré «une journée absolument tragique et bouleversante pour le comté de York et pour l'ensemble de la Pennsylvanie».