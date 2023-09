Durant les sept premiers mois de l'année, La Main Tendue a reçu plus d'appels en lien avec le suicide que lors des années précédentes. Le nombre de mentions a augmenté de 11% par rapport à l'année passée et de 34% par rapport à 2019.

La Main Tendue, avec son numéro 143, est l'une des plus anciennes organisations actives dans le domaine de la prévention du suicide (image prétexte). KEYSTONE

Alors que de nombreux thèmes sont retombés à des niveaux prépandémiques, les pensées suicidaires ont continué d'augmenter, relève mercredi La Main Tendue dans un communiqué. Lors des appels au 143, ce thème a été abordé plus de 19 fois par jour au cours des sept premiers mois de l'année, contre 13 fois par jour en 2019.

Bien que les entretiens avec les mineurs ne représentent qu'environ 1% de tous les appels, leur nombre a augmenté de 8% entre janvier et juillet. Comme ce groupe d'âge est connu pour ne pas aimer les conversations téléphoniques, on ne peut qu'imaginer la détresse qui les pousse à appeler, écrit l'organisation.

La Main Tendue, avec son numéro 143, est l'une des plus anciennes organisations actives dans le domaine de la prévention du suicide. La volonté d'adopter une attitude empathique et d'aborder ouvertement la thématique des pensées suicidaires peuvent apporter une contribution significative à la prévention du suicide, souligne l'organisation. Et d'inviter tout un chacun à aborder les personnes de son entourage si l'on a l'impression qu'elles sont suicidaires.

La Main Tendue dispose de 12 postes régionaux au sein desquels quelque 700 bénévoles, formés et encadrés par des professionnels, sont actifs. L'offre est gratuite, anonyme et disponible 24 heures sur 24.

om, ats