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Drame à Allaman Percuté par un train, un jeune de 15 ans perd la vie 

ATS

9.4.2026 - 11:45

Un adolescent de 15 ans a perdu la vie mercredi soir à la gare d'Allaman (VD). Le jeune homme a été percuté par un train direct qui circulait en direction de Lausanne après avoir traversé les voies ferrées, a indiqué jeudi la police. Ce ressortissant suisse, domicilié dans la région, est décédé sur place.

Un train des CFF, passe en gare d' Allaman (image d'illustration).
Un train des CFF, passe en gare d' Allaman (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 11:45

09.04.2026, 11:50

L'accident a eu lieu peu avant 20h00. Pour des raisons que l'enquête ouverte par le Ministère public devra déterminer, l'adolescent, faisant partie d'un groupe de jeunes réunis à la gare, s'est mis à traverser les voies ferrées, explique la police cantonale vaudoise.

L'enquête a été confiée au personnel de la gendarmerie vaudoise. Cet accident a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police région Morges, de la brigade de police scientifique, d'une ambulance, d'un véhicule du SMUR et du personnel du service du feu des CFF, détaille encore le communiqué.

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