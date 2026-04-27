Un agent de sécurité percuté par une automobiliste sur un chantier à Landquart (GR) est décédé. Le malheureux avait été grièvement blessé alors qu'il régulait la circulation sur un rond-point.

Un agent de sécurité percuté par une automobiliste sur un chantier à Landquart (GR) est décédé. ats

Keystone-SDA ATS

Mercredi dernier, en raison de travaux de construction sur un rond-point à Landquart, plusieurs agents de sécurité étaient chargés d'y réguler le trafic. Peu après minuit, une conductrice de 33 ans s'est engagée dans le rond-point sans voir les instructions et a renversé l'un des agents.

L'homme grièvement touché a dû être transporté en ambulance à l’hôpital cantonal des Grisons, à Coire. Il a succombé vendredi à ses blessures, indique lundi la police cantonale grisonne dans un communiqué.

Une enquête est en cours afin de clarifier le déroulement exact de l’accident. Le parquet avait ordonné un prélèvement sanguin chez la conductrice, dont le permis de conduire avait été retiré sur-le-champ.