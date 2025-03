Un homme coupable d'avoir tué à l'arbalète et au couteau l'épouse et deux filles d'un journaliste radio de la BBC l'an dernier a été condamné mardi à une peine d'emprisonnement à vie incompressible par la justice britannique.

Vue de l'entrée du cimetière de Lavender à Enfield, au nord de Londres, où Kyle Clifford, 26 ans, suspecté d'un triple meurtre, a été retrouvé par des officiers le 10 juillet 2024 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le 9 juillet 2024, l'épouse et deux filles du présentateur de la BBC John Hunt, âgées de 61, 25 et 28 ans, avaient été retrouvées grièvement blessées à leur domicile de Bushey au nord de Londres et étaient mortes peu après l'arrivée des secours.

L'affaire avait suscité une très forte émotion au Royaume-Uni. Après une journée de cavale, Kyle Clifford, 26 ans, l'ancien petit ami d'une des jeunes femmes avait été retrouvé blessé et dans un état grave dans un cimetière à Enfield situé à une vingtaine de kilomètres de là.

Mardi, en son absence car il a refusé de se présenter devant le tribunal, il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie incompressible, une peine rare dans le droit anglais.

En prononçant sa peine, le juge Joel Bennathan a indiqué que Kyle Clifford avait «planifié» son attaque «pendant environ onze jours», étudiant les déplacements du père et mari des victimes, achetant ses armes et vérifiant la météo le jour du triple meurtre.

L'enquête a montré que les deux jeunes femmes, Hannah et Louise Hunt, ont été tuées par un tir d'arbalète, tandis que leur mère Carol est morte après avoir été frappée à coups de couteau.

Kyle Clifford a également été condamné pour le viol de Louise, son ex-petite amie.

Après avoir dans un premier temps nié être l'auteur du triple meurtre, il avait finalement plaidé coupable fin janvier.

Réagissant à son refus de se présenter au tribunal mardi, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a dénoncé les «tueurs lâches comme cet individu qui refusent de regarder les familles endeuillées dans les yeux lorsque les juges prononcent leur sentence».