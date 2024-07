Un homme reconnu coupable d'avoir voulu enlever, violer et tuer une célèbre animatrice de la télévision britannique, a été condamné vendredi à la prison à perpétuité. Pour sa défense, le trentenaire invoquait juste des «fantasmes».

Holly Willoughby a quitté «This Morning» juste après avoir été informée de l'arrestation de son admirateur obsessionnel. IMAGO/Future Image

ATS

L'homme de 37 ans avait été démasqué par un policier américain du Minnesota infiltré dans un groupe en ligne baptisé «Abducted Lovers» ("Les amants enlevés"). Le policier avait jugé les messages postés par l'accusé si inquiétants qu'il avait transmis l'affaire au FBI.

Dans ces messages, le Britannique décrivait son projet d'enlever, de violer et de tuer la présentatrice Holly Willoughby. Mme Willoughby, 43 ans, animait depuis 14 ans l'émission très suivie de la chaîne ITV «This Morning» ainsi que le programme de divertissement à succès «Dancing on Ice».

Le policier américain avait également contacté la police britannique, qui avait arrêté l'homme le 4 octobre dernier. Dans son appartement de Harlow, dans l'est de l'Angleterre, elle avait trouvé des bouteilles de chloroforme et un «kit d'enlèvement».

Le prévenu a été reconnu coupable début juillet par un jury, de conspiration en vue d'enlèvement, de viol et de meurtre. Il a nié les faits, affirmant avoir simplement eu des discussions en ligne et des fantasmes.

Vendredi, le juge de la Chelmsford Crown Court, dans l'Essex (est de Londres), l'a condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans, en qualifiant son plan de «particulièrement sadique, violent et dégradant» et le résultat d'une «obsession sexuelle malsaine».

Préparatifs précis

Au moment de son arrestation, l'homme avait reconnu devant les enquêteurs: «je ne vais pas mentir, je fantasme sur elle».

Les policiers ont décrit son projet comme «planifié avec soin», montrant qu'il avait acheté notamment des cordes et des liens, fait des recherches intensives sur la présentatrice, ses habitudes et ses proches, et tenté de recruter des personnes pour l'aider.

L'animatrice de télévision avait décidé de renoncer à son droit à l'anonymat permis par la justice britannique dans ce genre d'affaire, mais n'a pas assisté au procès. Elle avait quitté «This Morning» juste après avoir été informée de l'arrestation de son admirateur obsessionnel.

ATS