L'enquête est en cours D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture

Covermedia

19.9.2025 - 21:52

D4vd a annulé la tournée qu'il effectuait à travers les Etats-Unis et renoncé à la sortie de la réédition de son premier album. En cause: l'enquête du LAPD sur le cadavre retrouvé dans le coffre d'une voiture immatriculée à son nom.

D4Vd
D4Vd

Covermedia

19.09.2025, 21:52

19.09.2025, 21:53

La carrière de D4vd connaît un arrêt brutal. Le chanteur de hip-hop à qui tout semblait réussir depuis qu'il avait partagé ses musiques sur TikTok se retrouve mêlé à une enquête pour le moins macabre.

Un cadavre en décomposition avancée a été découvert le 8 septembre, enveloppé dans un sac plastique, dans le coffre avant d'un Tesla, qui était abandonnée dans une fourrière de Los Angeles depuis deux jours. Le véhicule est immatriculé au Texas et enregistré au nom de l'artiste, David Anthony Burke pour l'état civil.

S'il n'avait pas été inquiété jusque-là, les autorités insistant sur le fait qu'il « coopère pleinement» tout en poursuivant sa tournée, tout s'est accéléré en cette fin de semaine.

L'identité du cadavre a tout d'abord pu être établie. Il s'agit de Celeste Rivas Hernandez, une adolescente de 15 ans, qui était portée disparue depuis le 5 avril 2024. Agée de 13 ans au moment de sa disparition survenue en Californie du sud dans la ville de Lake Elsinore, le shérif du comté de Riverside en charge de l'affaire enquêtait sur une « fugue». Il a confirmé l'identité de la jeune fille et indiqué que le LAPD était en charge dorénavant du dossier.

Depuis, TMZ a diffusé plusieurs photos et vidéos, affirmant qu'il s'agit de D4vd en compagnie de Celeste Rivas Hernandez. Des images datant d'avant sa disparition. La police n'a pas commenté les publications de presse mais a organisé une perquisition dans la nuit de mercredi à jeudi dans une maison de Los Angeles où a séjourné D4vd.

Disparue depuis 2 ans. L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd identifiée

Disparue depuis 2 ansL'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd identifiée

« Plusieurs éléments ont été récupérés et seront analysés par les enquêteurs dans les prochains jours. L'enquête est en cours. Les enquêteurs suivent plusieurs pistes», a précisé un porte-parole du LAPD dans un communiqué relayé par ABC.

L'enquête a été confiée au département vol et homicide du LAPD (LAPD's Robbery-Homicide Division), mais n'a pas été qualifiée d'homicide à ce stade, contrairement à ce qu'un porte-parole de la police de Los Angeles avait annoncé en premier lieu et qui a fait son mea culpa depuis. En cause, l'état de décomposition très avancée du corps de la jeune fille qui rend difficile, pour le médecin légiste, de déterminer une cause exacte de la mort.

Le chanteur est pour l'instant resté silencieux. Ce vendredi, les dates restantes de sa tournée ont disparu des plateformes. Quant à la réédition de l'album de D4vd, dont la sortie était prévue aujourd'hui, elle n'a pas eu lieu.

