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«Circonstances peu claires» Un homme décède après avoir été heurté par un train à Berthoud

ATS

8.5.2026 - 15:53

Une personne est morte jeudi soir après avoir été happée par un train à la gare de Berthoud (BE). La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins en raison des circonstances peu claires du drame.

La police cantonale bernoise a placé plusieurs personnes en arrestation provisoire (image d'illustration).
La police cantonale bernoise a placé plusieurs personnes en arrestation provisoire (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

08.05.2026, 15:53

Selon les premières constatations, un groupe d'hommes se trouvait sur un quai quand l'un d'eux s’est retrouvé sur les voies pour des raisons qui restent à déterminer. Malgré un freinage d’urgence, le train entrant en gare l'a percuté. L'homme est décédé sur place.

Ni l’hypothèse de l’intervention de tiers ni celle d’un accident ne peuvent être exclues, ont indiqué vendredi la police bernoise et le Ministère public régional. Le rôle des autres membres du groupe demeure actuellement incertain. Ils ont été placés en arrestation provisoire.

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