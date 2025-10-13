Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 1, 5, 12, 20, 22 et 25, ainsi que le numéro «dream» 1, a indiqué la Loterie romande.

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams