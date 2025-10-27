  1. Clients Privés
Loterie Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

ATS

27.10.2025 - 21:47

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 18, 19, 21, 23, 30 et 35, ainsi que le numéro «dream» 1, a indiqué la Loterie romande.

Proposé en Suisse et dans sept autres pays européens, le jeu Eurodreams offre un gain principal sous forme d'une rente mensuelle de 22'222 francs pour une durée de 30 ans.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 21:47

27.10.2025, 21:53

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

