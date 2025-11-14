  1. Clients Privés
Loterie Personne ne devine la bonne combinaison de l'Euro Millions

ATS

14.11.2025 - 22:26

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 9, 26, 27, 45 et 48 et les étoiles 8 et 9.

Pas de millionnaires vendredi soir à l'Euro Millions (photo d'illustration).
Pas de millionnaires vendredi soir à l'Euro Millions (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 22:26

14.11.2025, 22:27

Lors du prochain tirage mardi, 125 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

