Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 22, 23, 28, 41 et 47 et les étoiles 6 et 8.

La loterie transnationale Euro Millions est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mardi, 134 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

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