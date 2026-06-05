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Loterie Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

ATS

5.6.2026 - 21:50

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 5, 6, 16, 17 et 49 et les étoiles 2 et 12.

La loterie transnationale Euro Millions est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse.
La loterie transnationale Euro Millions est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse.
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 21:50

05.06.2026, 21:52

Lors du prochain tirage mardi, 160 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

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