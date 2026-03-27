Baleine coincée: personne n'y croyait, mais le miracle s'est produit !

Pendant des jours, une jeune baleine à bosse s'est battue pour survivre sur la plage de Timmendorfer, en Allemagne. Les sauveteurs ont creusé, plongé, espéré... et échoué. Puis, pendant la nuit, l'inattendu s'est produit. blue News revient sur ce qui s'est passé.

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande Au large de la mer Baltique, une baleine à bosse s'est retrouvée coincée dans des eaux peu profondes. 26.03.2026

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pendant cinq jours, un drame s'est joué au large des côtes de la mer Baltique, poussant même les experts les plus expérimentés à leurs limites. Une jeune baleine à bosse était bloquée sur un banc de sable, les sauveteurs luttaient 24 heures sur 24 et l'espoir ne cessait de s'amenuiser.

La suite est une histoire pleine de rebondissements, de doutes et d'une nuit surprenante qui change tout. blue News vous en donne un aperçu.

Acte 1 : Piège en fausse mer

Lundi, une baleine s'échoue sur la mer Baltique. KEYSTONE

Tout commence le lundi matin. Une jeune baleine à bosse est découverte dans la mer Baltique, un endroit où ces animaux peuvent difficilement survivre. Peu après, elle se retrouve coincée. Sur un banc de sable, à quelques mètres seulement de la côte de Timmendorfer Strand.

La situation de départ est délicate. La baleine mesure environ 12 à 15 mètres de long et pèse jusqu'à 15 tonnes. Et elle se trouve à un endroit où l'eau est trop peu profonde pour qu'elle puisse se déplacer.

Les experts tirent très tôt la sonnette d'alarme. La mer Baltique devient un piège pour l'animal. «Il faut d'abord retrouver la sortie», déclare un expert en cétacés selon l'agence allemande dpa. Sans aide, les chances sont minces.

Acte 2 : Le combat commence

Les sauveteurs se battent pour la vie de la baleine dès le mardi matin. KEYSTONE

Les premières tentatives de sauvetage commencent dès mardi. Elles échouent. Le sable est trop ferme, l'animal trop lourd, les conditions trop difficiles.

Jeudi, on s'équipe donc. Des pelleteuses arrivent, des plongeurs se mettent à l'eau, les forces d'intervention travaillent par équipes. L'objectif est de creuser un chenal - une sorte de voie de fuite artificielle vers les eaux plus profondes.

En parallèle, des experts tentent d'établir un contact avec l'animal. L'un d'entre eux est le biologiste marin allemand Robert Marc Lehmann. Il se met régulièrement à l'eau, parle à la baleine, essaie de la guider.

«La baleine me fait maintenant confiance», dit Lehmann plus tard. «Elle veut participer».

Acte 3 : Lueur d'espoir

Le biologiste Robert Marc Lehmann travaille avec l'animal. KEYSTONE

Le jeudi, l'ambiance bascule. Pour la première fois, la baleine bouge clairement. Elle bat de la nageoire caudale, avance lentement en rampant.

Les dragues se rapprochent, centimètre par centimètre. Les plongeurs dirigent l'animal vers le chenal. «Il manque la dernière poussée», dit un assistant. «Il manque encore dix mètres», ajoute Lehmann plus tard.

L'espoir grandit. Les forces d'intervention continuent de travailler même dans l'obscurité, avec des projecteurs, malgré les risques croissants. Sur la plage, des centaines de personnes suivent les événements.

Puis, peu avant 21 heures jeudi soir, coup de théâtre: l'intervention est interrompue. Trop dangereux, trop sombre. La décision est difficile à prendre. «La baleine bouge, elle a envie de s'en sortir», dit le maire de Timmendorfer Strand. «Nous ferons une percée demain».

Acte 4 : Disparue !

La baleine a disparu le vendredi matin. KEYSTONE

Mais cette «matinée» ne se déroule pas comme prévu. Lorsque les forces d'intervention reviennent le vendredi matin, la baleine a disparu.

Là où se trouvait le soir même un corps de 15 tonnes, il ne reste que l'eau qui s'agite. Des drones s'élèvent, des bateaux fouillent les environs. Pas la moindre trace.

Pour Lehmann, il est vite clair que l'animal s'est débrouillé tout seul. «Vingt tonnes posées sur le sable ne partent pas à la dérive», dit-il. «L'animal en avait bien l'intention. Il a rassemblé ses forces». Un moment entre soulagement et incrédulité.

Acte 5 : Liberté ou sursis ?

Mais l'euphorie ne dure pas longtemps. «Je suis d'abord content qu'elle soit partie», confie Lehmann. «Mais elle n'est pas encore sauvée, loin de là».

Car la partie la plus difficile n'arrive que maintenant. La baleine doit trouver son chemin hors de la mer Baltique à travers un système complexe de voies maritimes inhabituel pour elle.

«Elle ne sera sauvée que lorsqu'elle sera chez elle, dans l'Atlantique», explique Lehmann. «Et c'est un long, long chemin».

De plus, la baleine était affaiblie, elle n'a pas pu se nourrir pendant des jours. Une corde pendait de sa bouche, peut-être une partie d'un filet fantôme.

Il n'est pas du tout certain qu'elle parvienne à regagner la mer. Mais la baleine a apparemment été aperçue vendredi matin alors qu'elle se dirigeait vers la haute mer. L'espoir est bien vivant.