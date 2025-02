Cette réglementation à la frontière suisse inconnue de (presque) tous

Pas d'alcool, peu de marchandises - des directives strictes s'appliquent aux Allemands près de la frontière suisse. Mais elles sont difficilement applicables.

Des règles strictes s'appliquent à la frontière suisse avec l'Allemagne. (photo d'archives) Image : Keystone

Sven Ziegler

Les personnes qui vivent en Allemagne près de la frontière doivent parfois respecter des règles d'importation extrêmes. Dans certains cas, l'importation d'alcool est interdite - même une simple bouteille de bière peut, en théorie, être considérée comme de la contrebande.

Pour les Allemands qui vivent à moins de 15 kilomètres de la frontière et qui n'ont pas parcouru plus de 15 kilomètres à l'intérieur du pays lors de leur séjour en Suisse, des dispositions douanières particulières s'appliquent en effet depuis 2008.

Ils ne peuvent importer en franchise de douane que des marchandises d'une valeur de 90 euros - l'alcool est en outre totalement interdit. Cette règle vise à protéger le commerce de détail dans les régions frontalières allemandes.

Une obligation fiscale théorique - et un avertissement humoristique

Dans la pratique, la règle est difficilement applicable. Comme le rapporte le «Südkurier», une bouteille de bière importée devrait en fait être déclarée à la douane - bien que la taxe due soit inférieure à trois euros et ne serait donc pas prélevée du tout.

Le quotidien allemand titre avec un clin d'œil : «Wehe, Sie geht Sie mit einer Flasche Bier über die Grenze» ! («Elle n'a pas intérêt à vous faire traverser la frontière avec une bouteille de bière!»)

Ceux qui ne veulent pas se conformer à ces règles strictes ont théoriquement une possibilité simple: un trajet plus long via un poste frontière plus éloigné rend la réglementation caduque.

Les dispositions douanières générales pour les pays non membres de l'UE s'appliquent alors: les marchandises d'une valeur maximale de 300 euros peuvent être importées sans droits de douane - y compris jusqu'à 16 litres de bière.

«On n'ose même pas imaginer...»

Il est intéressant de noter que dans la réalité, le tourisme d'achat joue plutôt dans l'autre sens: alors que la réglementation limite les exportations de bière suisse vers l'Allemagne, les Suisses affluent régulièrement vers l'Allemagne voisine pour faire leurs achats.

En revanche, la règle ne s'applique pas aux Suisses qui vivent près de la frontière.

Le «Südkurier» prend la situation avec humour: «On n'ose pas imaginer le nombre d'hectolitres de bière et de vin suisses qui franchiraient la frontière tous les jours...».

On ne sait toutefois pas si les dispositions strictes seront effectivement appliquées et si des amendes seront infligées.