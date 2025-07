Une plainte pénale a été déposée contre l'inconnu qui aurait craché sur des vacanciers de religion juive tout en menaçant, insultant et bousculant ces personnes, mardi soir à Davos (GR). Pour l'heure, la police grisonne ne privilégie pas la piste d'un acte antisémite.

Le touriste n'a subi ni des voies de fait ni des crachats. L'enquête destinée à identifier le suspect suit son cours (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«A ce stade, les critères des chefs d'accusation de discrimination et d'appel à la haine ne sont pas remplis dans ce cas», indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de la police grisonne. La plainte a été déposée par un vacancier juif qui se déplaçait mardi peu après 22h00 en bus des transports publics locaux.

Le touriste n'a subi ni des voies de fait ni des crachats. L'enquête destinée à identifier le suspect suit son cours.

Deux couples et un jeune homme ont annoncé, indépendamment les uns des autres, des cas de menaces, d'insultes, de crachats et de bousculades à la Fédération suisse des communautés israélistes (FSCI) qui les juge crédibles. Les victimes présumées viennent d'Israël et des Etats-Unis. Selon la FSCI, le suspect, d'âge moyen, parlait anglais et arabe et faisait référence à la guerre en Palestine.