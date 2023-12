Une intervention pour un papa endormi, un boeuf en vadrouille à Genève ou une alerte lancée pour une éolienne à l'arrêt: l'année 2023 a réservé son lot de nouvelles insolites. Voici quelques-unes de ces infos peu ordinaires survenues en Suisse, compilées par Keystone-ATS:

Durant l'été à Genève, un chamois s'est promené pendant une quinzaine de jours dans les jardins et les grands parcs de la rive gauche. (image d'illustration) IMAGO/blickwinkel

Papa, tu ronfles!

La police municipale de Winterthour (ZH) est intervenue à la Pentecôte après avoir reçu un appel d'urgence dans lequel on n'entendait que de forts bruits de respiration et un petit enfant. L'appel ayant été interrompu et personne n'ayant répondu lors du rappel, la police s'est immédiatement rendue sur place avec les gyrophares.

Il s'est finalement avéré que l'enfant de deux ans avait joué avec le téléphone portable de son père, déclenchant l'appel d'urgence. La forte respiration provenait du père, qui s'était endormi à côté.

Quand ça sent le gaz...

A Martigny (VS) une autre intervention s'est finalement avérée être exagérée a posteriori. En août, un bâtiment avait été brièvement évacué en raison d'une odeur de gaz décelée dans le parking d'un centre commercial de l'avenue de la Gare. Il s'agissait en réalité d'ordures ménagères en phase de décomposition.

En octobre, une autre sorte de gaz n'a pas fait rire la police cantonale. Celle-ci a pincé un automobiliste de 29 ans «à la conduite hésitante» sur l'autoroute à Sierre alors qu'il terminait l'inspiration de gaz hilarant contenu dans un ballon gonflable. L'homme domicilié dans la région était «complètement désorienté et présentait des symptômes paranoïaques».

Animaux en vadrouille

A Genève, un boeuf de 650 kilos a donné du fil à retordre aux forces de l'ordre à la fin du mois d'août. L'animal s'était échappé de l'abattoir de Loëx et errait dans la région. La police n'avait pas voulu abattre le bovin, car il vadrouillait dans des zones habitées. Repéré grâce à un drone, le boeuf a finalement été neutralisé après trois jours de cavale à l'aide de deux piqûres hypodermiques. Il avait été remis à son propriétaire.

Lucky, un border terrier femelle de 14 ans, a aussi défrayé la chronique. Cette chienne qui avait disparu dans la soirée du 31 juillet à Berne a été retrouvée à Genève le lendemain. L'animal, qui a été signalé à la police genevoise par un passant près d'une station-service, avait parcouru 160 kilomètres en une nuit.

Une autre histoire d'animal peu banale avait aussi animé l'été genevois. Un chamois s'était promené pendant une quinzaine de jours dans les jardins et les grands parcs de la rive gauche. Il avait été repéré par un couple, qui avait réussi à l'extraire de leur piscine.

Le chamois, qui n'arrivait pas à retrouver son habitat naturel, vraisemblablement les Voirons en Haute-Savoie (F), était suivi à distance avant d'être capturé. Après son séjour urbain genevois, ce mâle âgé de 4 ans avait finalement été relâché à la Dôle (VD).

Allo la police?

Fin novembre, une automobiliste allemande a contacté la police cantonale des Grisons via le numéro d'urgence, car elle s'inquiétait que l'éolienne de Haldenstein (GR) ne tourne pas. La police a pu rassurer la femme. La raison de l'arrêt était tout simplement «l'absence de vent».

La police cantonale de Saint-Gall a reçu une alerte tout aussi absurde. Elle a été appelée à Rapperswil-Jona, car des chevaux se battaient entre eux. Mais la patrouille dépêchée sur place n'a trouvé que quatre chevaux broutant paisiblement dans un pâturage. Selon un expert en animaux, un tel comportement agressif peut se produire brièvement lorsqu'un nouveau cheval rejoint un troupeau, pour établir une hiérarchie.

Le dur métier de cambrioleur

Il n'est pas si facile de commettre un crime sans se faire attraper. Un voleur l'a appris à ses dépens lors d'un cambriolage dans une maison en Argovie, où il a volé deux tableaux, qu'il a ensuite mis en vente sur internet. Le propriétaire a découvert les peintures et a averti la police, qui a pu les saisir et arrêter le cambrioleur.

Un homme de 30 ans a également facilité le travail de la police cantonale saint-galloise. Tôt le matin, il rentrait chez lui après avoir bu de l'alcool. Désireux de faire une petite sieste en chemin, il garait sa voiture, malheureusement pour lui à côté du poste de police d'Oberbüren (SG). Un alcootest a révélé une valeur de 0,55 mg/l. L'homme a dû remettre son permis de conduire.

A Berne, les autorités ont dû rembourser près de 330'000 francs d'amendes. Entre la mi-septembre et la mi-novembre, 9604 véhicules ont en effet été flashés à tort dans la ville fédérale, en raison du logiciel mal programmé d'un nouveau radar.

st, ats