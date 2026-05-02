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Autriche Mort-aux-rats dans les petits pots pour bébés: un suspect arrêté

ATS

2.5.2026 - 19:38

Un homme soupçonné d'avoir contaminé des pots pour bébés avec de la mort-aux-rats dans une tentative présumée de chantage contre le fabricant Hipp a été arrêté samedi en Autriche, a annoncé la police. Le suspect est âgé de 39 ans. Son identité n'a pas été révélée.

Un homme soupçonné d'avoir contaminé des pots pour bébés avec de la mort-aux-rats a été arrêté samedi en Autriche (photo d'illustration).
Un homme soupçonné d'avoir contaminé des pots pour bébés avec de la mort-aux-rats a été arrêté samedi en Autriche (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.05.2026, 19:38

02.05.2026, 21:42

La police n'a pas non plus indiqué le lieu de son arrestation à ce stade de l'enquête. Il est poursuivi pour mise en danger délibérée de la collectivité et tentative de lésions corporelles graves intentionnelles.

Les autorités allemandes enquêtent également dans cette affaire sur des soupçons de tentative d'extorsion visant le fabricant Hipp. Selon la police bavaroise, qui a coordonné les investigations, cinq pots manipulés ont été découverts avant leur consommation en Autriche, en Tchéquie et en Slovaquie.

Un pot acheté dans un supermarché de l'enseigne Spar à Eisenstadt, en Autriche, a été saisi le 18 avril. Il contenait 15 microgrammes de mort-aux-rats. La marque Hipp avait lancé à la mi-avril un rappel de pots potentiellement contaminés en Autriche.

Les alertes concernaient notamment un pot de 190 grammes de «purée de légumes carotte-pomme de terre». Un deuxième pot, vendu dans la même filiale Spar à Eisenstadt et également soupçonné d'avoir été contaminé à la mort-aux-rats, n'a pas encore été retrouvé.

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