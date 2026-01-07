  1. Clients Privés
«Grande prudence» Phénomène d’une «ampleur rare» : nouveau chaos hivernal en France

Gregoire Galley

7.1.2026

Neige et verglas touchent mercredi matin le nord et l'ouest de la France, un phénomène d'une «ampleur rare dans le climat actuel» selon Météo-France, qui doit entraîner d'importantes perturbations sur les routes et dans le transport aérien.

Agence France-Presse

07.01.2026, 08:15

07.01.2026, 10:10

«Des chutes de neige ont débuté des Hauts-de-France à la Normandie et progressent vers l'est, tandis que des pluies verglaçantes touchent les Pays-de-Loire», a annoncé le prévisionniste dans son bulletin de 06H00. Un manteau blanc recouvre aussi les rues de Paris.

Trente-huit départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas par Météo-France. La vigilance orange est le deuxième niveau le plus élevé d'alerte. Elle appelle la population à être très attentive, des phénomènes dangereux étant prévus.

Quelque 3 à 7 cm de neige devraient être «souvent» constatés dans les départements concernés, «très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes», précisent les météorologues.

Météo frigorifique. Plus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits

Météo frigorifiquePlus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits

«Grande prudence»

Selon Météo-France, les chutes de neige observées mardi - avec notamment jusqu'à 30 cm localement en Charente-Maritime - et attendues mercredi sont «d'une ampleur rare dans le climat actuel».

«La plus grande prudence est recommandée à ceux qui sont dans l'obligation de se déplacer tout comme suivre les informations données par les préfectures», a rappelé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur son compte X.

Mercredi, températures négatives et chutes de neige affectent la circulation et le trafic aérien: les compagnies aériennes vont devoir renoncer à une partie de leurs vols prévus mercredi matin dans les aéroports parisiens.

Ces annulations, rendues nécessaires par les opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions, doivent concerner environ 40% des mouvements prévus entre 09H00 et 14H00 à Paris-Charles-de-Gaulle, le premier aéroport français, et 25% entre 06H00 et 13H00 à Orly, le deuxième, a indiqué le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Il a aussi «fortement conseillé» aux automobilistes et aux usagers des transports en commun d'éviter tout déplacement en Ile-de-France et de privilégier le télétravail.

A Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du Plan neige et verglas a été activé, avec notamment la limitation de la vitesse à 70 km/h et la suppression des transports scolaires en grande couronne.

A 06H00, la RATP a invité les usagers à «privilégier le télétravail pour ceux qui en ont la possibilité» et «réduire les déplacements». L'ensemble des lignes de métro, de bus, et de tramway fonctionnent ainsi que les RER A et B. Ile de France Mobilités (IDFM) a signalé des suppressions sur la ligne E et d'éventuels ajustements à venir pour les bus en fonction de l'épaisseur de la couche de neige.

Dans l'ouest de la France, des restrictions similaires sont mises en place, de même que la suppression des transports scolaires dans une dizaine de départements. Dans l'Allier également, les transports scolaires sont suspendus. En Nouvelle-Aquitaine, la circulation des poids lourds est interdite. A l'université de Lille, les étudiants ont, eux, été informés du report des examens prévus mercredi.

Jusqu'à 50 centimètres. La neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas

Jusqu'à 50 centimètresLa neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas

Inédit depuis 14 ans

Les intempéries ont fait, mardi, au moins cinq morts sur les routes de France. Météo-France rappelle que sous l'influence du réchauffement de la planète en raison des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, les périodes de froid sont plus rares et moins intenses que par le passé.

Les températures enregistrées lundi, jusqu'à -22°C à Mouthe dans le Doubs, et mardi matin (-13,4°C à Jaméricourt dans l'Oise, -13,2°C à Forges en Seine-Maritime) sont «inférieures aux normales de saison de 10 à 15 degrés».

Dimanche et lundi, les minimales en moyenne sur le pays étaient de -4°C, «ce qui n'était pas arrivé depuis fin février 2012», souligne Météo-France. Bien que l'épisode de froid traversé par le pays soit «remarquable par son intensité», il ne constitue pas pour autant une «vague de froid» en raison, entre autres, de sa brièveté, nuance le prévisionniste national.

La neige en France

Paris sous la neige:

Paris sous la neige: "Extraordinaire" mais "ça glisse"

Le ministre des Transports Philippe Tabarot "conseille" d'éviter tout déplacement par route mercredi en Ile-de-France, en raison des abondantes chutes de neige prévues.

07.01.2026

