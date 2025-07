Panique au Portugal: un phénomène naturel fait craindre un tsunami

Un énorme mur de nuages sombres passe au-dessus des plages portugaises, semant la panique parmi les baigneurs. blue News vous explique quel phénomène météorologique extraordinaire se cache derrière ce spectacle impressionnant.

Un «nuage rouleau» surgit de l’Atlantique Le dimanche 29 juin, un spectaculaire nuage rouleau est apparu au large, entre Peniche et Póvoa de Varzim. 03.07.2025

Christian Thumshirn, Rédaction blue News Christian Thumshirn

Sur la côte nord et centrale du Portugal, un rare nuage rouleau a effrayé les visiteurs de la plage. Le nuage sombre s'est approché comme un énorme raz-de-marée. Des vidéos ont circulé, montrant des vacanciers en fuite.

Les nuages rouleaux, également appelés «arcus volutus», sont rares dans le monde entier, mais extrêmement impressionnants. Bien qu'ils semblent menaçants, ils n'apportent souvent que des vents forts et des changements de temps.

Au Portugal, leur apparition est inhabituelle: l'excitation était donc grande sur la plage.

Comment se forme ce nuage particulier?

Selon l'Atlas international des nuages, l'«arcus volutus» est un rouleau horizontal dense, ayant des bords plus ou moins effilochés, situé à l'avant de la partie inférieure de certains nuages et prenant, lorsqu'il est étendu, l'aspect d'un arc sombre et menaçant.

Il se présente avec les cumulonimbus, moins souvent avec les cumulus, et semble littéralement «rouler» sous l'orage.

Sa formation dépend de nombreux facteurs liés au déplacement des courants froids et chauds à l'avant d'une perturbation. Son aspect unique est dû «à la variation de vitesse et de direction des vents avec l'altitude», indique Wikipédia.