Tabac Philip Morris dans la tourmente en Italie

ATS

15.10.2025 - 11:36

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur Philip Morris Italia, qui a fait la promotion de cigarettes électroniques «sans fumée».

Les agents de l'autorité de la concurrence, accompagnés par la police financière, ont perquisitionné mardi deux sites de Philip Morris en Italie. (archive)
Les agents de l'autorité de la concurrence, accompagnés par la police financière, ont perquisitionné mardi deux sites de Philip Morris en Italie. (archive)
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 11:36

15.10.2025, 11:53

La filiale italienne, du grand cigarettier américain dont le siège opérationnel est à Lausanne, est suspectée de «pratiques commerciales incorrectes» après avoir promis «un futur sans fumée» ou des «produits sans fumée».

Ces expressions pourraient s'avérer «peu claires et trompeuses pour les consommateurs, car elles se réfèrent à des produits qui, bien qu'en l'absence de combustion, ne sont pas exempts de possibles effets nocifs pour la santé, ne sont pas moins nocifs que d'autres et peuvent créer une dépendance», a précisé l'autorité dans un communiqué.

Les agents de l'autorité de la concurrence, accompagnés par la police financière, ont perquisitionné mardi deux sites de Philip Morris en Italie, selon le communiqué.

En France, la filiale du cigarettier a déjà été condamnée début 2025 à une amende de 500.000 euros pour «publicité directe ou propagande» en faveur des produits du tabac et du vapotage.

Le site dédié au dispositif de tabac chauffé IQOS, commercialisé par Philip Morris, présentait notamment, selon la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris en février, des mentions ayant «pour but ou pour effet de valoriser tant la qualité que la sécurité du dispositif IQOS, sous couvert d'une prétendue réduction des risques liés à la consommation du tabac».

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a alerté début octobre sur une nouvelle vague «alarmante» de dépendance à la nicotine liée au développement des cigarettes électroniques, alors que le nombre de fumeurs de cigarettes classiques baisse rapidement.

Selon l'agence de santé des Nations unies, les industriels présentent les cigarettes électroniques comme moins nocives que les cigarettes traditionnelles, mais en réalité, ils ciblent agressivement les jeunes et les rendent dépendants.

Au moins 15 millions d'enfants entre 13 et 15 ans dans le monde y ont désormais recours, note l'OMS. Les produits «sans fumée» (vape, sachets de nicotine...) représentent une part croissante du chiffre d'affaires de Philip Morris (41% au deuxième trimestre 2025).

