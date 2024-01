Philippe Magistretti quitte la présidence de CMA en Valais

Après le rachat fin novembre du domaine skiable de Crans-Montana (VS) par le groupe américain Vail Resorts, le président des Remontées mécaniques de Crans-Montana Aminona (CMA) a annoncé mercredi son retrait. Philippe Magistretti quittera la présidence après 12 ans à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de la société le 19 janvier.

M. Magistretti se retire avec l'ensemble de son conseil d'administration (archives). KEYSTONE

«C'est la fin d'un cycle. Je ne pense plus avoir ma place là-dedans, mais je pars avec la satisfaction du devoir accompli», a déclaré au journal de la RTS Philippe Magistretti confirmant l'information de la télévision régionale Canal9.

L'assemblée extraordinaire de la société des remontées mécaniques de CMA du 19 janvier a pour but de ratifier la vente au groupe américain qui doit se concrétiser au premier semestre de cette année. Il s'agira notamment aussi de changer les statuts. M. Magistretti se retire avec l'ensemble de son conseil d'administration.

L'assemblée devrait élire comme nouveau président Michael Goar, responsable de Vail Resorts en Suisse, selon l'ordre du jour paru dans le dernier Bulletin officiel du canton du Valais.

Alors que la vente doit encore être finalisée, de nombreux détails et questions sont encore en suspens, écrivait le 30 novembre le groupe Vail Resorts, numéro un mondial du ski, qui a acquis 84% des parts de la société Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA. Un rachat qui avait satisfait canton et communes.

En Suisse, Vail Resorts détient déjà 55% de la société de remontées mécaniques du domaine urano-grison Andermatt-Sedrun depuis août 2022. Selon un porte-parole d'Andermatt Swiss Alps, l'entreprise basée dans le Colorado apporte un grand savoir-faire et investit dans l'offre pour les hôtes et le développement de la destination. De plus, elle respecte «les conditions locales».

hl, ats