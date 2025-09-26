  1. Clients Privés
Philippines: 400'000 évacués et 3 morts au passage d'une tempête

ATS

26.9.2025 - 07:10

Les autorités des Philippines ont fait évacuer vendredi environ 400'000 personnes et ont confirmé le décès d'au moins trois personnes, alors qu'une violente tempête tropicale traverse l'archipel encore sous le choc du super typhon Ragasa.

Dans ce document fourni par les garde-côtes philippins, des habitants et leurs chiens sont évacués par les sauveteurs alors que les inondations causées par le typhon Bualoi s'intensifient à Ormoc, dans la province de Leyte, aux Philippines, le vendredi 26 septembre 2025. (Garde-côtes philippins via AP)
Dans ce document fourni par les garde-côtes philippins, des habitants et leurs chiens sont évacués par les sauveteurs alors que les inondations causées par le typhon Bualoi s'intensifient à Ormoc, dans la province de Leyte, aux Philippines, le vendredi 26 septembre 2025. (Garde-côtes philippins via AP)
AP

Keystone-SDA

26.09.2025, 07:10

Dans la nuit de vendredi, le vent a détruit «la porte, les fenêtres et le plafond de l'église» où des habitants s'étaient réfugiés, a déclaré à l'AFP Jerome Martinez, ingénieur municipal dans la province de Masbate, île située au sud de l'île de Luzon.

«C'est l'un des vents les plus violents que je n'ai jamais connus», a-t-il rapporté, ajoutant que certains enfants avaient subi des blessures légères nécessitant des points de suture.

«Je pense que davantage de personnes devront encore être évacuées, car de nombreuses maisons ont été détruites et de nombreux toits ont été emportés. Ils bloquent désormais les rues et les routes», estime-t-il encore.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Claudio Yugot, responsable de la protection civile dans la région de Bicol, qui couvre le sud de Luçon, a indiqué que trois personnes avaient été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête Bualoi.

«Nous déblayons quantité de grands arbres et poteaux électriques renversés, car de nombreuses routes sont impraticables», a déclaré par téléphone à l'AFP Frandell Anthony Abellera, un secouriste de la ville de Masbate, qui se situe dans la région de Bicol.

«La pluie était forte, mais le vent était plus fort encore», selon lui.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montraient des personnes utilisant des bateaux ou pataugeant dans des eaux leur arrivant à la taille pour se déplacer dans les rues inondées plus au sud, dans les îles Visayas, au centre des Philippines.

Des milliers de personnes sont également toujours déplacées à la suite du super typhon Ragasa, qui a traversé l'extrême nord du pays et fait au moins neuf morts en début de semaine.

Ces tempêtes surviennent alors que parmi la population philippine la colère grandit au sujet d'un scandale de corruption impliquant de faux projets d'infrastructures anti-inondations qui auraient coûté des milliards de dollars aux contribuables.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

