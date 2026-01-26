  1. Clients Privés
Philippines Un ferry fait naufrage: au moins 15 morts 

ATS

26.1.2026 - 06:42

Le naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes dans le sud des Philippines a fait au moins 15 morts lundi, ont indiqué les gardes-côtes de l'archipel. Ils recherchent encore 28 personnes.

Passagers secourus du M/V Trisha Kerstin, un ferry inter-îles transportant des marchandises et des passagers qui a coulé, sur un bateau dans les eaux de la ville d'Isabela, province de Basilan, Philippines, le lundi 26 janvier 2026. (Kagawad Gamar « Gams » Alih via AP).
Passagers secourus du M/V Trisha Kerstin, un ferry inter-îles transportant des marchandises et des passagers qui a coulé, sur un bateau dans les eaux de la ville d'Isabela, province de Basilan, Philippines, le lundi 26 janvier 2026. (Kagawad Gamar « Gams » Alih via AP).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 06:42

Le MV Trisha Kerstin 3 a émis un signal de détresse à 01h50 (18h50 en Suisse), alors qu'il assurait la liaison entre Zamboanga City, sur l'île de Mindanao, en direction de l'île de Jolo, à environ 150 kilomètres de là.

En milieu de matinée, 15 décès avaient été confirmés et au moins 316 personnes avaient été secourues, tandis que 28 personne restaient portées disparues, a indiqué un commandant des gardes-côtes.

«Un avion des gardes-côtes est en route pour participer aux opérations. La marine et de l'armée de l'air ont également déployé des moyens sur place», a-t-il précisé à l'AFP. Le naufrage a eu lieu en pleine nuit, à environ cinq kilomètres à l'est de l'île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan.

Une vidéo diffusée par les gardes-côtes montre des survivants être tirés de l'eau ou recevant des soins. Sur d'autres images sur les réseaux sociaux, on entend des naufragés appelant à l'aide dans l'obscurité.

«Nous ne pouvons pas dire pour le moment quelle est la raison du naufrage», a déclaré le commandant, précisant qu'une enquête avait été ouverte. «Pour le moment, nous sommes concentrés sur les opérations de secours».

Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé comme c'est fréquemment le cas aux Philippines. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.

