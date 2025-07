Les autorités des Philippines ont fermé jeudi des écoles et annulé des dizaines de vols nationaux et internationaux en raison de l'approche du typhon Co-May qui a commencé à déverser des pluies sur l'île de Luzon, au nord de l'archipel, où les pluies ont fait déjà au moins 19 morts et 11 disparus depuis le début de la mousson.

Le Typhon Wipha a causé des inondiations aux Philippines (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La dépression tropicale Co-May est montée en puissance durant la nuit de mercredi à jeudi pour atteindre la puissance d'un cyclone avec des vents de 120 km/h. Le typhon devrait toucher terre vendredi matin, selon les services météorologiques philippins.

Des inondations provoquées par le passage en fin de semaine dernière du typhon Wipha aux Philippines ont déjà conduit à l'évacuation d'environ 70'000 personnes dans la région de Manille.

Le président philippin Ferdinand Marcos a averti que le changement climatique a transformé ces situations d'urgence en «nouvelle normalité», lors d'une réunion du gouvernement retransmise à la télévision.

«Cela va être notre vie désormais, quoique nous fassions (...) il faut nous y préparer», a-t-il dit. «Nous devons comprendre que le climat a changé, le régime des pluies a changé», a souligné M. Marcos.

Au moins 20 tempêtes

Environ 70 vols nationaux et internationaux ont été annulés, ont annoncé jeudi les services de l'aviation civile, tandis que le gouvernement a décidé de fermer les écoles sur l'île de Luzon.

Des milliers de personnes évacuées dans la région de Manille n'avaient pas encore pu regagner leur domicile jeudi. «Nous ne pouvons pas les renvoyer chez eux car il pleut toujours et des typhons devraient encore frapper le pays», a déclaré à l'AFP Ria Mei Pangilinan, qui coordonne les secours dans la capitale.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.