«Endroits dangereux» Philippines : le bilan du typhon Fung-wong monte à 18 morts

ATS

11.11.2025 - 07:00

Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les ravages causés par le typhon Fung-wong, au moment où le niveau de l'eau baisse dans les villages inondés. Le bilan du typhon est, lui, monté à 18 morts.

Fung-wong s'est abattu dimanche soir sur la côte est des Philippines, couvrant presque l'ensemble du territoire.
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 07:00

11.11.2025, 07:06

Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation de 1,4 million de personnes, a été rétrogradé en violente tempête tropicale, alors qu'il commence à déverser de la pluie sur Taïwan, où il doit toucher terre mercredi.

Le typhon s'est abattu dimanche soir sur la côte est des Philippines, couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre du pays, faisant au moins 232 morts, selon les derniers chiffres.

Dans la province côtière d'Isabela, une ville de 6000 habitants reste coupée du monde mardi, a rapporté un porte-parole de la défense civile. Des parties de la province voisine de Nueva Vizcaya sont également isolées.

«Nous avons du mal à accéder à ces zones», a déclaré un porte-parole de la région de la vallée de Cagayan, ajoutant que des glissements de terrain avaient empêché les secouristes d'atteindre les résidents touchés.

«Un miracle». Vietnam: trois hommes retrouvés en mer après 40 heures dans l'eau

«Un miracle»Vietnam: trois hommes retrouvés en mer après 40 heures dans l'eau

Dégagement des routes

D'autres habitants se trouvent actuellement «dans des centres d'évacuation, mais lorsqu'ils rentreront chez eux, il leur faudra du temps pour reconstruire», a-t-il ajouté. Selon lui, un enfant de 10 ans a été tué par l'un des glissements de terrain à Nueva Vizcaya.

L'enfant fait partie des 18 décès enregistrés dans un nouveau bilan publié mardi par un haut responsable de la défense civile. «Le plus grand défi pour nous en ce moment est la restauration des accès aux endroits isolés, le dégagement des routes et la réhabilitation des lignes électriques et de communication, mais nous y travaillons», a-t-il expliqué. Sur l'île de Catanduanes, la plus touchée, les difficultés d'accès à l'eau courante pourraient encore durer jusqu'à 20 jours, estime-t-il.

Fung-wong se dirige désormais vers Taïwan, où les écoles et les bureaux ont fermé mardi dans plusieurs comtés. La tempête qui approche intensifie la mousson du nord-est, provoquant de fortes pluies. Jusqu'à 400 millimètres de pluie sont attendus au cours des prochaines 24 heures, rapportent les responsables gouvernementaux et météorologiques.

Le président taïwanais Lai Ching-te a exhorté la population à éviter les zones montagneuses, les plages et «d'autres endroits dangereux» afin de «traverser cette période en toute sécurité».

Vietnam. Après le passage du typhon, une épave vieille de plusieurs siècles refait surface

VietnamAprès le passage du typhon, une épave vieille de plusieurs siècles refait surface

