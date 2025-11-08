  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Philippines Un nouveau «super-typhon» suspend les opérations de secours

ATS

8.11.2025 - 11:05

Les opérations de secours ont été suspendues à Cebu, province philippine la plus meurtrie par le typhon Kalmaegi, en raison d'une autre redoutable tempête à l'approche, ont annoncé samedi les autorités.

Le typhon frappera les Philippines quelques jours seulement après le passage de Kalmaegi, responsable d'au moins 204 (archives).
Le typhon frappera les Philippines quelques jours seulement après le passage de Kalmaegi, responsable d'au moins 204 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.11.2025, 11:05

«Nous ne pouvons pas mettre en danger nos secouristes. Nous ne voulons pas qu'ils soient les prochaines victimes», a déclaré samedi à l'AFP Myrra Daven, une responsable des secours de cette région du centre du pays. Fung-wong doit se transformer en «super-typhon» avant de toucher terre entre dimanche et lundi.

Le typhon frappera les Philippines quelques jours seulement après le passage de Kalmaegi, responsable d'au moins 204 morts dans l'archipel d'Asie du Sud-Est où 109 personnes sont encore portées disparues, selon des chiffres officiels. Cebu déplore près de 70% des victimes.

Inondations «dévastatrices». Philippines : le bilan du typhon Kalmaegi grimpe à plus de 90 morts

Inondations «dévastatrices»Philippines : le bilan du typhon Kalmaegi grimpe à plus de 90 morts

Vers 11h00 locales samedi, Fung-wong progressait vers l'ouest en direction de l'île principale de Luçon, soufflant des vents à 140 km/h, avec des pointes à 170.

«A part des vents puissants, nous pouvons nous attendre à des fortes pluies (...) et des précipitations de 200 millimètres ou plus», a mis en garde un météorologue lors d'une conférence de presse. Le typhon semble assez massif pour couvrir «presque l'intégralité du pays», a-t-il prévenu.

Population alertée

Dans la province d'Aurora (nord), sur sa trajectoire, les secouristes faisaient du porte-à-porte pour appeler les habitants à se réfugier en hauteur. Sur l'île de Catanduanes (est), les locaux rivaient leurs maisons au sol avec des cordes «afin qu'elles ne soient pas emportées par le vent», a raconté un responsable des secours.

Situation «sans précédent». Le typhon Kalmaegi fait une quarantaine de morts aux Philippines

Situation «sans précédent»Le typhon Kalmaegi fait une quarantaine de morts aux Philippines

Kalmaegi est jusqu'à présent le typhon le plus mortel de l'année, d'après la base de données spécialisée EM-DAT. Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou de typhons frappe les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Les plus lus

Accident d'un avion-cargo aux Etats-Unis: UPS immobilise ses MD-11
Ni journaux, ni colis : le SECO veut réduire la Poste à son strict minimum
En Californie, Gavin Newsom consolide son image de principal adversaire de Donald Trump
Un automobiliste doit payer 1 700 francs… à cause d’une abeille
Un homme envoie son ami faire un test de paternité et se fait démasquer
«Les gens pensent qu’on doit se détester» - Le duel final entre Sinner et Alcaraz