Le président philippin a promis jeudi que les personnes impliquées dans un retentissant scandale d'infrastructures anti-inondations «fantômes» seraient arrêtées avant Noël. Deux typhons meurtriers ont laissé une partie du pays sous les eaux.

Les Philippines sont encore sous le choc des ravages causés par le super typhon Fung-wong qui a touché le pays dimanche, inondant des centaines de villages. AP

La colère gronde contre le plus vaste scandale de corruption depuis des années dans le pays, que le président Ferdinand Marcos a mis au centre de son discours sur l'état de la nation en juillet.

Au moment où les habitants se remettent du typhon Fung-wong, qui a fait au moins 27 morts dans le pays, M. Marcos a affirmé que les procédures étaient presque terminées contre la plupart des personnes impliquées dans des projets fictifs de contrôle des inondations.

«Nous ne déposons pas plainte pour nous donner une bonne image. Nous déposons plainte pour mettre les gens en prison», a déclaré le président aux journalistes. «Ils ne passeront pas un joyeux Noël... les jours heureux sont terminés», a-t-il ajouté.

Entreprises, fonctionnaires et élus

De nombreux patrons d'entreprises de construction, de fonctionnaires mais aussi de députés sont impliqués, accusés d'avoir exigé 10 à 25% des fonds publics alloués pour chaque projet.

Des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté en septembre contre ces affaires de corruption. Elles ont déjà précipité la chute du président du Sénat et de Martin Romualdez, président de la chambre basse et cousin du chef d'Etat.

M. Marcos a précisé que son cousin ne faisait pas l'objet de poursuites «pour l'instant», invoquant un manque de preuves. Mais «personne n'est exempté dans cette enquête», a-t-il ajouté.

Les Philippines sont encore sous le choc des ravages causés par le super typhon Fung-wong qui a touché le pays dimanche, inondant des centaines de villages. Quelques jours plus tôt, le typhon Kalmaegi avait frappé le centre de l'archipel, faisant au moins 232 morts.

Les projets fictifs de lutte contre les inondations ont coûté environ 118,5 milliards de pesos (1,7 milliard d'euros) à l'économie philippine entre 2023 et 2025, selon le ministère des finances.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent. L'archipel est également touché par l'élévation du niveau de la mer.