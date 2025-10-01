  1. Clients Privés
Bande dessinée Picsou version 2.0, plongé dans l’ère crypto

ATS

1.10.2025 - 12:27

Ringard, Picsou? «Pas du tout», affirme le scénariste français de BD Jul qui redonne vie au célèbre canard milliardaire de Walt Disney en le plongeant dans le monde sans pitié des cryptomonnaies, des oligarques et des influenceurs.

"On aimerait bien que les riches soient plutôt comme Picsou, cupides et colériques mais humains, plutôt que des transhumanistes avec un projet politique", souligne Jul, le scénariste français. (archives)
"On aimerait bien que les riches soient plutôt comme Picsou, cupides et colériques mais humains, plutôt que des transhumanistes avec un projet politique", souligne Jul, le scénariste français. (archives)
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 12:27

01.10.2025, 13:45

«Picsou et les bit-coincoins», qui sort le 8 octobre en France chez Glénat, est le premier album du héros à être confié à un duo français: Jul, l'actuel scénariste de Lucky Luke, et le dessinateur Nicolas Keramidas.

«Lorsqu'on me l'a proposé, je me suis demandé: comment faire revivre cette BD extrêmement populaire et connue par toutes les générations, mais qui est très reliée à des références du XXe siècle?», explique Jul à l'AFP.

Balthazar Picsou, c'est en effet «le riche à la papa». Avec son chapeau haut de forme, le palmipède veille jalousement sur son coffre-fort de Donaldville, où reposent lingots d'or et pièces trébuchantes.

Une image bien éloignée des «mégariches» d'aujourd'hui, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, dont la fortune est en bonne partie virtuelle.

«On aimerait bien que les riches soient plutôt comme Picsou, cupides et colériques mais humains, plutôt que des transhumanistes avec un projet politique», souligne Jul.

Picsou se retrouve donc totalement dépassé lorsqu'il est projeté dans ce monde où sa fortune est rapidement siphonnée dans une cyberattaque menée par ses ennemis historiques, les frères Rapetou, recyclés en hackers.

Heureusement, le héros peut compter sur son amie Daisy, le génial Géo Trouvetou et sa famille: son neveu Donald et les Castors juniors Riri, Fifi et Loulou, devenus de célèbres influenceurs.

Nostalgie

En multipliant clins d'oeil à l'actualité et jeux de mots, les auteurs de l'album espèrent faire rire mais aussi réfléchir.

«Picsou se vend aussi bien dans les hypermarchés des villes moyennes que dans les librairies de Saint-Germain-des-Prés. Comme Astérix ou Lucky Luke, c'est un héros capable de plaire à tout le monde. C'est rare dans notre monde de plus en plus fragmenté», avance Jul.

Les auteurs parient sur «l'effet nostalgie», qui pousserait les adultes ayant grandi avec les héros de Walt Disney et le Journal de Mickey à s'offrir l'album et à le faire lire à leurs enfants ou petits-enfants.

«Picsou et les bit-coincoins» bénéficie ainsi d'un premier tirage de 100'000 exemplaires. Il pourrait être lancé dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, où le richissime canard est très populaire.

Si le succès est au rendez-vous, Jul espère sortir un Picsou tous les deux ans, en alternance avec un album de Lucky Luke.

Avec l'ambition de faire souffler 80 bougies au célèbre volatile, créé en 1947 par l'Américain Carl Barks sous le nom de Scrooge McDuck.

Mais, soupire Picsou dans l'album, «faire aimer un milliardaire, c'est quand même pas la chose la plus facile de nos jours».

