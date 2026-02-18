Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel

L'humoriste français Pierre Palmade, condamné à la fin 2024 à deux ans de prison de ferme pour avoir provoqué un grave accident routier, aura purgé sa peine le 27 février prochain, a indiqué mardi le parquet de Bordeaux. Il a quitté la prison en avril 2025 pour poursuivre sa peine sous bracelet électronique.

L'humoriste français Pierre Palmade aura purgé sa peine le 27 février prochain. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Pierre Palmade a bénéficié de «réductions de peine conformes au barème classiquement utilisé par le juge d'application», a précisé le parquet. «L'intéressé reste soumis à un sursis probatoire pour une durée de trois ans comportant notamment une obligation de travail, une obligation de soins et une obligation d'indemniser les victimes», a ajouté le procureur.

Aucun incident

Selon le média RTL, le comédien a systématiquement respecté les horaires qui lui étaient imposés et a réglé les dommages et intérêts réclamés dans sa condamnation, sans aucun incident à déplorer.

Le 20 novembre 2024, Pierre Palmade avait été reconnu coupable de blessures involontaires sur une famille après la violente collision qu'il a provoquée en février 2023 sur une route de Seine-et-Marne en conduisant sous l'emprise de stupéfiants, après trois jours à consommer des drogues sans dormir.

L'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après le choc l'enfant qu'elle attendait.