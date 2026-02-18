  1. Clients Privés
Grave accident routier Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel

ATS

18.2.2026 - 07:26

L'humoriste français Pierre Palmade, condamné à la fin 2024 à deux ans de prison de ferme pour avoir provoqué un grave accident routier, aura purgé sa peine le 27 février prochain, a indiqué mardi le parquet de Bordeaux. Il a quitté la prison en avril 2025 pour poursuivre sa peine sous bracelet électronique.

L'humoriste français Pierre Palmade aura purgé sa peine le 27 février prochain.
L'humoriste français Pierre Palmade aura purgé sa peine le 27 février prochain.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

18.02.2026, 07:26

Pierre Palmade a bénéficié de «réductions de peine conformes au barème classiquement utilisé par le juge d'application», a précisé le parquet. «L'intéressé reste soumis à un sursis probatoire pour une durée de trois ans comportant notamment une obligation de travail, une obligation de soins et une obligation d'indemniser les victimes», a ajouté le procureur.

Aucun incident

Selon le média RTL, le comédien a systématiquement respecté les horaires qui lui étaient imposés et a réglé les dommages et intérêts réclamés dans sa condamnation, sans aucun incident à déplorer.

Le 20 novembre 2024, Pierre Palmade avait été reconnu coupable de blessures involontaires sur une famille après la violente collision qu'il a provoquée en février 2023 sur une route de Seine-et-Marne en conduisant sous l'emprise de stupéfiants, après trois jours à consommer des drogues sans dormir.

L'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après le choc l'enfant qu'elle attendait.

