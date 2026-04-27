Une piétonne a été mortellement blessée par un tracteur vendredi à Beromünster (LU). La femme de 88 ans a été percutée alors qu'elle traversait la route au niveau d'un passage piéton.

L'accident est survenu vendredi vers 18 heures, indique lundi la police cantonale lucernoise. ats

Keystone-SDA ATS

L'accident est survenu vendredi vers 18 heures, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances exactes.

La zone de l'accident est restée fermée à la circulation pendant environ six heures et a nécessité l'intervention des pompiers.